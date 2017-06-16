У Дніпрі почалася активна фаза добудови метрополітену

15 червня у Дніпрі почалася активна фаза добудови метро. Перший експериментальний вибух прогримів в 18.33 і тривав 7 секунд. Випробування пройшли на перегоні між станціями «Вокзальна» та «Театральна» на глибині 48 метрів. Вибухові роботи не вийшли за межі технічних норм, а коливання від підриву вклалися в показники трамвая. Випробування допоможуть відстежити геологічні зміни і скоригувати подальший хід добудови метрополітену.

Пристрій, що викликає вибух, у дію привів особисто мер Борис Філатов, повідомляє прес-служба міської ради. Початок активної фази робіт він назвав історичною подією для міста.

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«Нарешті ми зрушили цей процес з мертвої точки. До цього були підготовчі роботи. Це – перший пробний вибух. Попереду ще два. Головне, щоб всі вимоги техніки безпеки і комфорту городян були дотримані. Я дуже радий. Сподіваюся, що вдасться надолужити тримісячну затримку у виконанні контракту, увійти в погоджені терміни і місто матиме довгоочікуване багатостраждальне метро», – сказав Борис Філатов.

Специфіка розвитку підземки в Дніпрі – це складні грунти і підземні води. Крім того, в центральній частині міста розташовано багато історичних пам'яток. Результати експериментальних вибухів допоможуть розрахувати, зокрема, обсяг зарядів, які в подальшому будуть використовуватися для підземних вибухів. Від цього залежатиме безпека житлових будинків та інших споруд на поверхні.

Останній вибух у ПАТ «Дніпрометробуд» провели ще 5 років тому. З тих пір активне будівництво не велося.

Нагадаємо, що тиждень тому розпочався перший етап будівництва зовнішньої інфраструктури для майбутніх станцій Дніпровської підземки. Здати комплекс в експлуатацію планують у вересні 2021 року. Зараз Дніпровське метро – найкоротше в Європі: воно налічує всього 6 станцій протяжністю понад 7 км. Після добудови станцій «Центральна», «Театральна» і «Музейна», передбачених контрактом між мерією та турецькою компанією Limak, загальна довжина підземки досягне вже 11,1 км