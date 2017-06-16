"Укрзалізниця" з початку року отримала 100 мільйонів прибутку – Балчун

Публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» за 5 місяців 2017 року отримала 100 млн грн чистого прибутку, а фінансовий результат до попереднього року покращився на 1 млрд грн.

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Про це заявив голова правління «Укрзалізниці» Войцех Балчун, повідомляє прес-служба компанії.

Він також повідомив, що доходи «Укрзалізниці» за 5 місяців зросли більш як на 8%, а динаміка зростання витрат склала 4,5%, що й зумовило покращення фінансового результату.

Крім того, за словами Балчуна, за 5 місяців «Укрзалізниця» освоїла капітальні інвестиції на суму 2,5 млрд грн, також вдалося зменшити кредитний портфель товариства на 3,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» планує одержати 1,2 млрд грн прибутку в 2017 році проти 7,3 млрд грн збитку в 2016 році.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.