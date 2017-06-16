У Європі зростає продаж легкових автомобілів

Продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (ЄС, без урахування Мальти) у січні-травні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 5,3% - до 6,719 млн одиниць, повідомляється в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

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Згідно з опублікованими даними, за аналізований період всі основні європейські ринки показали зростання. Реєстрації автомобілів в Італії збільшилися на 8,1%, в Іспанії - на 7,3%, Німеччині – на 4,7%, у Франції - на 3,3%, у Великобританії - знизилися на 0,6%.

Згідно з повідомленням, у травні 2017 року порівняно з торішнім показником продажі авто в ЄС зросли на 7,6% - до 1,386 млн одиниць. Як наголошується в повідомленні, у кількісному вираженні цей результат близький до рівня травня 2007 року – незадовго до того, як економічна криза зачепила автопром.

За підсумками травня зростання продажів автомобілів продемонстрували майже всі найбільші авторинки Євросоюзу. Зокрема, зростання авторинку спостерігалося в Німеччині – 12,9%, Іспанії – 11,2%, Франції – 8,9% та Італії - 8,2%. І тільки британський ринок показав зниження на 8,5% минулого місяця.

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Лідерами за обсягом продажів, як і раніше, залишаються Німеччина – 323,9 тис. авто, Італія – 204,11 тис. і Франція - 1791,4 тис.

Лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. При цьому продажі компанії в порівнянні з торішнім результатом зросли на 8,2% – до 335,18 тис. автомобілів. Ринкова частка компанії в травні 2017 року порівняно з травнем 2016 року незначно зросла до 24,2% з 24%.

Компанія Renault, займає друге місце з результатом 151,8 тис. проданих авто, показавши при цьому зростання продажів на 10,2%, а частка компанії незначно зросла до 10,9%.

Автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, в квітні в порівнянні з торішнім показником знизив обсяг продажів на 4,7% - до 141,55 тис. одиниць, частка компанії на ринку знизилася з 10,5% до 10,2%.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (ЄС, без урахування Мальти) у січні-квітні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 4,7% - до 5,333 млн одиниць.

За підсумками 2016 року продажі легкових автомобілів в ЄС зросли на 6,8% – до 14,6 млн штук.

ACEA – Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.