У столиці завтра відбудеться "Парад трамваїв" з нагоди 125-річчя київського електричного трамвая

17 червня на Контрактовій площі у Києві відзначатимуть 125-річчя київського електричного трамвая, в рамках чого пройде «Парад трамваїв» з демонстрацією понад 20 моделей різних часів - від найстаріших до найсучасніших вагонів, які у різні часи перевозили пасажирів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

Також гостям заходу покажуть спецтехніку підприємства. Загалом презентують понад 30 одиниць рухомого складу.

Читайте також"Київпастранс" оприлюднив зміни руху під час "Параду трамваїв" на Контрактовій площі

Відкриття експозиції - о 10.00. У програмі заходів - концерт, виступ барабанщиць, святковий торт і погашення ювілейної марки.

Для дітей запланована спеціальна програма: курсуватиме дитячий паровоз; працюватиме розважальний майданчик з різноманітними активностями та інтерактивними іграми, зокрема мобільна бібліотека на колесах «Книжкобус». На дітлахів чекає безкоштовне морозиво, солодка вата і солодощі.