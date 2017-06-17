СБУ заборонила використання російських поштових сервісів при реєстрації доменних імен

Служба безпеки України (СБУ) заборонила використовувати російські поштові сервіси при реєстрації доменних імен. Про це йдеться в листі Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ на адресу Інтернет Асоціації України (яка опублікувала документ).

Як пояснюється в листі, зазначеним департаментом "у відповідності з Законом України про "Службу безпеки України" проводяться заходи, спрямовані на забезпечення інформаційної безпеки держави".

"У ході здійснення комплексу зазначених заходів виявлено порушення вимог чинного законодавства з боку власників доменних імен в зоні "*ua", "*укр" в т. ч. "gov.ua". Зокрема, для управління доменними іменами використовуються поштові сервіси російських компаній "Яндекс" та "Mail.ru", щодо яких введено спеціальні обмеження згідно з Указом Президента від 15.05.2017 №133 "Про Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в документі.

Читайте такожБлокування Mail.ru та Яндекса може нашкодити українським авіапасажирам - ЗМІ

Департамент просить "з метою недопущення нанесення шкоди інформаційній безпеці України... провести роз'яснювальну роботу з реєстраторами доменних імен про обмеження використання російських поштових сервісів при реєстрації і управління доменними іменами".

Нагадаємо, 17 травня набув чинності указ президента, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування економічних та інших санкцій. У новому списку санкцій виявилися 1228 фізичних і 468 юридичних осіб. У цьому році Україна вперше ввела санкції щодо російських компаній інтернет- і медіагалузі, таких як Mail.ru Group, "Яндекс", "ВКонтакте" і "Одноклассники". Також під обмежувальні заходи потрапив ряд російських ЗМІ: медіа-холдинг "РБК", "Зірка", "ТНТ", "Москва Медіа", "Росія сьогодні" (РІА "Новини"), "Наше радіо", "НТВ-Плюс", НТВ, "Перший канал", "Росія 24", "РТР-Планета", а також виробники антивірусного програмного забезпечення "Лабораторія Касперського", "Доктор Веб" і постачальники популярних ERP-систем ТОВ "1С", ТОВ "Корпорація "Парус", ЗАТ "Галактика Центр".