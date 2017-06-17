В Києві пройшов "Парад трамваїв"

Сьогодні, 17 червня, на Контрактовій площі до 125-річчя київського електричного трамвая відбувся "Парад трамваїв", де відвідувачам представили різні моделі трамваїв.

На заході представили експозицію з більш ніж тридцяти моделей трамваїв різних часів і видів: від найстаріших до сучасних вагонів, а також спецтехніку. Гості могли не тільки подивитися на них, але і зайти всередину, посидіти, а також почитати про особливості кожної моделі.

У параді брали участь різноманітні види трамваїв: копія першого трамваю, а також технічні трамваї - поливальний і трамвай, призначений для посипання піску. Крім того були презентовані новітні зразки трамвая Electron.

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Крім трамваїв, були присутні зразки старих автобусів і навіть копія київської конки.

Також на відкритті виступали музиканти і барабанщиці.

Зазначимо, що саме в Києві 13 червня 1892 року з'явився перший трамвай з усіх міст і України, і тодішньої Російської імперії. Його запустили майже на 20 років раніше, ніж у Санкт-Петербурзі та Москві.