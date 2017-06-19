Airbus показав оновлену версію найбільшого пасажирського авіалайнера A380

Провідний європейський авіабудівний концерн Airbus у неділю, 18 червня, представив оновлену версію найбільшого у світі пасажирського авіалайнера A380. Новий літак матиме назву A380plus, передає Deutsche Welle

Серед нововведеннь - новий дизайн крила, який, як стверджують у компанії, має на 4 відсотки зменшити витрати пального, а також оптимізація простору у салоні, яка дозволить збільшити кількість місць.

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Оновлення були представлені за день до відкриття Паризького авіасалону в Ле Бурже. Як повідомляє Reuters, у Airbus сподіваються, що модернізація дозволить збільшити попит на двопалубний авіалайнер.

"A380plus є ефективним способом запропонувати одночасно ще більшу економічну вигоду та вищу операційну продуктивність", - заявив директор з продажів Airbus Джон Лехі.

Він запевнив, що оновлений авіалайнер допоможе знизити на 13 відсотків собівартість кожного пасажирського місця порівняно з A380. Він буде здатний перевозити на 80 пасажирів більше або пролітати на 300 морських миль (близько 555 кілометрів) далі, ніж попередня версія літака.