Airbus показав оновлену версію найбільшого пасажирського авіалайнера A380

Провідний європейський авіабудівний концерн Airbus у неділю, 18 червня, представив оновлену версію найбільшого у світі пасажирського авіалайнера A380. Новий літак матиме назву A380plus, передає Deutsche Welle

Серед нововведеннь - новий дизайн крила, який, як стверджують у компанії, має на 4 відсотки зменшити витрати пального, а також оптимізація простору у салоні, яка дозволить збільшити кількість місць.

Оновлення були представлені за день до відкриття Паризького авіасалону в Ле Бурже. Як повідомляє Reuters, у Airbus сподіваються, що модернізація дозволить збільшити попит на двопалубний авіалайнер.

