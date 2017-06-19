Airbus показав оновлену версію найбільшого пасажирського авіалайнера A380

01:09, 19 червня 2017
Транспорт/Звя'зок
1195

Новий дизайн крила має на чотири відсотки зменшити витрати пального.

REUTERS

Провідний європейський авіабудівний концерн Airbus у неділю, 18 червня, представив оновлену версію найбільшого у світі пасажирського авіалайнера A380. Новий літак матиме назву A380plus, передає Deutsche Welle

Серед нововведеннь - новий дизайн крила, який, як стверджують у компанії, має на 4 відсотки зменшити витрати пального, а також оптимізація простору у салоні, яка дозволить збільшити кількість місць.

Читайте такожAirbus випробував свій найбільший дводвигунний літак A350-1000 (фото, відео)

Оновлення були представлені за день до відкриття Паризького авіасалону в Ле Бурже. Як повідомляє Reuters, у Airbus сподіваються, що модернізація дозволить збільшити попит на двопалубний авіалайнер.

"A380plus є ефективним способом запропонувати одночасно ще більшу економічну вигоду та вищу операційну продуктивність", - заявив директор з продажів Airbus Джон Лехі.

Він запевнив, що оновлений авіалайнер допоможе знизити на 13 відсотків собівартість кожного пасажирського місця порівняно з A380. Він буде здатний перевозити на 80 пасажирів більше або пролітати на 300 морських миль (близько 555 кілометрів) далі, ніж попередня версія літака.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Airbus A380plus#пасажирський літак#оновлений авіалайнер