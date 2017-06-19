У Франції стартує найбільше авіашоу – Україна представить свій новий літак (фото, відео)

Міжнародний Паризький авіасалон (неофіційно він іменується «Ле Бурже» за назвою містечка під Парижем і його аеропорту) відбудеться 19-25 червня в 52-й раз. Це найбільше авіашоу в світі.

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Статистику цього року організатор (Французька асоціація аерокосмічної промисловості - GIFAS), ще не розкривав. У 2015 році шоу відвідали 149 900 представників компаній, 201 600 простих глядачів, понад 2300 компаній представили експозиції.

На шоу цього року будуть виставлені 130 літаків і вертольотів, йдеться на сайті авіасалону. У льотній програмі візьмуть участь 36 зразків техніки з семи країн, повідомляють «Ведомости».

Україна представить в Ле Бурже свій новий середньомагістральний вантажний літак Ан-132Д. Його розробив держхолдинг «Антонов», перший політ відбувся в березні цього року.

По одному літаку малої авіації піднімуть у повітря Японія і Туреччина, два літаки представить Німеччина.

Бразильська Embraer покаже в польоті один із своїх регіональних і один з військових літаків. Шість польотів здійснить американська техніка, Франція поза конкуренцією - 23 польоти.

Російський держхолдинг "Об'єднана авіабудівна корпорація" (ОАК) покаже тільки макети всієї своєї цивільної лінійки.

Найочікуванішою частиною програми вважаються польоти світових аерокосмічних лідерів - Airbus та Boeing. Французький виробник підніме в повітря середньомагістральний літак нового покоління А321 Neo і новітнього представника далекомагістрального сімейства А350 - лайнер А350-1000. Обидві літаки ще не поставляються авіакомпаніям.

Boeing покаже в польоті свій новітній середньомагістральний літак В737 Мах 9. Також Boeing і Airbus представлять в статичній і льотній програмі військові літаки та вертольоти.