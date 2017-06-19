Лоукостер Wizz Air почав літати зі Львова до Берліна (фото)

Угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, почала виконувати рейси за новим маршрутом Львів-Берлін (Німеччина) з Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького.

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Згідно з прес-релізом авіакомпанії, рейс буде виконуватися з частотою два рази в тиждень - щосереди і щонеділі, в аеропорт Берлін-Шенефельд.

В авіакомпанії уточнили, що квитки можна придбати на сайті компанії за ціною від 409 грн.

У прес-службі нагадали, що в даний час Wizz Air пропонує з аеропортів України 21 маршрут до восьми країн.

За словами менеджера з комунікацій Wizz Air Соріни Ратц, аеропорт у Львові став другим для авіаперевізника.

«Ми раді почати виконувати перельоти зі Львова за другим нашим маршрутом, який сполучає українське місто зі столицею Німеччини. Ми віддані цьому регіону України і готові продовжувати нашу плідну співпрацю з Міжнародним аеропортом «Львів» ім. Данила Галицького та надавати ще більше можливостей українським пасажирам», - цитує прес-служба Ратц.

Як повідомляв УНІАН, раніше авіакомпанія Wizz Air повідомила про запуск з листопада двох нових рейсів з Києва - в Ганновер (Німеччина) і Вроцлав (Польща).

Також, угорська авіакомпанія Wizz Air анонсувала, що з 18 червня поточного року почне виконувати польоти зі Львова в столицю Німеччини Берлін, а з 25-26 серпня – запустить три нові рейси з Києва в польські міста Познань та Люблін і Франкфурт-Хан в Німеччині.

Довідка УНІАН. Лоукост-авіакомпанія Wizz Air експлуатує 55 літаків Airbus A320, які здійснюють пасажирські авіаперевезення з 21 бази за більш ніж 380 маршрутами і 110 напрямами в 37 країнах.

«Візз Ейр Україна» - перша бюджетна авіакомпанія, ліцензована Державною авіаційною службою України.