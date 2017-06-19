Гройсман розповів, коли виділять гроші на магістраль Львів-Миколаїв

Кабінет міністрів України планує до жовтня виділити 2 млрд грн на будівництво магістралі Львів - Тернопіль - Хмельницький - Вінниця - Умань - Одеса - Миколаїв.

Читайте такожСкоротити смертність у ДТП на 50%: Кабмін затвердив стратегію підвищення безпеки на дорогах

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на селекторній нараді в Києві.

«Що стосується доріг - ми пропонуємо в проекті змін до держбюджету, там, де субсидії, передбачити 1 млрд грн на будівництво дороги Львів - Тернопіль - Хмельницький - Вінниця - Умань - Одеса - Миколаїв. Якщо підтримає український парламент, буде виділено цей мільярд. Почнете роботи по всій території. Я думаю, що ми у вересні, після перевиконання бюджету, виділимо ще таку ж суму, щоб до кінця року ми виконали суттєвий обсяг робіт», - сказав Гройсман.

При цьому прем'єр зазначив, що уряд досі не отримав від Національного банку 10 млрд грн від репрофайлінга (реструктуризації з продовженням терміну обігу) облігацій внутрішньої державної позики, які повинні піти на дорожнє будівництво цього року.

«Від Національного банку ми досі не отримали кошти, хоч це і передбачено бюджетом», - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник уряду заявляв, що Кабінет міністрів України планує в середині липня виділити 2 млрд грн на будівництво магістралі Львів - Тернопіль - Хмельницький - Вінниця - Умань - Одеса - Миколаїв.

Цього року уряд має намір збільшити фінансування дорожньої інфраструктури втричі порівняно з 2016 роком - до 30 млрд грн.

За даними «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менше ніж у 60 млрд грн.