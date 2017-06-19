Україну з'єднали з величезною європейською велодоріжкою
16:36, 19 червня 2017Транспорт/Звя'зок
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Проект є частиною масштабного європейського маршруту, який повинен з'єднати велодоріжкою норвезьке місто Нордкап з грецькими Афінами.
Поєднується цей маршрут із Закарпаттям в районі Убли / фото Mukachevo.net
Словаччина завершила будівництво велодоріжок у Кошицькому і Прешовському краях, а також в Закарпатській області України.
Про це повідомила координатор проекту Адріана Шебешова, передає Mukachevo.net.
Втілення проекту вартістю 240 тис. євро тривало 11 місяців. Партнерами проекту стали ряд організацій Словаччини, а також Київська Асоціація велосипедистів.
Проект є частиною масштабного європейського маршруту, який повинен з'єднати велодоріжкою норвезьке місто Нордкап з грецькими Афінами. Маршрут складає близько 6000 кілометрів, а його частина проходить через східну Словаччину. Поєднується цей маршрут із Закарпаттям в районі Убли.
Маршрут складає близько 6000 кілометрів
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