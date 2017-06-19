Україну з'єднали з величезною європейською велодоріжкою

Словаччина завершила будівництво велодоріжок у Кошицькому і Прешовському краях, а також в Закарпатській області України.

Про це повідомила координатор проекту Адріана Шебешова, передає Mukachevo.net.

Втілення проекту вартістю 240 тис. євро тривало 11 місяців. Партнерами проекту стали ряд організацій Словаччини, а також Київська Асоціація велосипедистів.

Проект є частиною масштабного європейського маршруту, який повинен з'єднати велодоріжкою норвезьке місто Нордкап з грецькими Афінами. Маршрут складає близько 6000 кілометрів, а його частина проходить через східну Словаччину. Поєднується цей маршрут із Закарпаттям в районі Убли.