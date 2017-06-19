Тестовий режим: "Нова пошта" запустила сервіс електронних грошей

Найбільша українська компанія експрес-доставки "Нова пошта" і компанія "Пост Фінанс", яка під брендом Forpost надає послугу грошових переказів у відділеннях "Нової пошти", запустила в тестовому режимі сервіс електронних грошей для клієнтів, що працюють в сегменті онлайн-торгівлі. Про це повідомила прес-служба компанії "Нова пошта".

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"Клієнтам "Нової пошти", які працюють у сегменті онлайн-торгівлі, вже доступні електронні гроші. Процесинг електронних грошей працює через платіжну систему Forpost в тестовому режимі", – сказано в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що "Нова пошта" планує перетворити віртуальний гаманець в повноцінне платіжний засіб, який дасть можливість швидко розраховуватися за покупки, послуги, в тому числі комунальні. "Електронні гроші особливо зацікавлять гравців ринку e-commerce (онлайн-торгівлі – УНІАН), в тому числі інтернет-магазини, які здійснюють кур'єрську доставку товарів з "Новою поштою", – сказано в повідомленні.

Генеральний директор компанії "Пост Фінанс" Андрій Кривошапко відзначив, що ринок електронних грошей в Україні ще дуже молодий.

"Запускаючи власний процесинг електронних фінансів, ми надаємо клієнтам "Пост Фінанс" і "Нової пошти" нові технологічні можливості для легкого розрахунку за товари та послуги. Упевнений, що ми швидко знайдемо своє місце на українському ринку електронних грошей, який тільки починає набирати обертів", - прокоментував Кривошапко.

Як повідомляв УНІАН, найбільша українська компанія експрес-доставки "Нова пошта" в січні-березні 2017 року збільшила кількість відправлень на 32% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 31 мільйона посилок.

"Нова пошта" заснована в 2001 році як оператор з експрес-доставки, який надає послуги доставки документів, посилок і вантажів у будь-яку точку України.

Крім підприємства "Нова пошта", у групу компаній експрес-доставки входять "Нова пошта інтернешнл" (послуга міжнародної доставки, представництва в інших країнах), "Нова пошта логістик" (послуга виконання замовлення для корпоративних клієнтів) і "Пост Фінанс", яка під брендом Forpost надає послугу грошових переказів у відділеннях "Нової пошти".

Компанія "Пост Фінанс" працює на ринку фінансових послуг України з 2012 року. За даними на І квартал 2017 року, компанія обслуговує клієнтів у більш ніж 2360 касах, здійснюючи грошові перекази через міжнародні та внутрішньодержавні платіжні системи.