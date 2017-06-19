У Франції на наймасштабнішому авіашоу світу в небо піднявся український Ан-132D (фото, відео)

19 червня відбулося урочисте відкриття 52-го аерокосмічного салону Paris Air Show–2017. У церемонії брав участь президент Франції Еманнуель Макрон.

Український літак-демонстратор Ан-132D – один з дебютантів. Він привернув до себе увагу численних учасників та гостей виставки.

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"У ході льотної програми Ан-132D виконав видовищний демонстраційний політ. Командир екіпажу - пілот-випробувач 1 класу Віктор Гончаров", - йдеться у повідомленні "Антонова" у Facebook.

Літак відвідали члени офіційної української делегації: перший заступник Секретаря РНБО України Олег Гладковський та міністр оборони України Степан Полторак.

"Прем’єра новітнього Ан-132 на головному міжнародному авіасалоні Le Bourget-2017 відбулась успішно – українцям є чим пишатись", – про це повідомили в ДК "Укроборонпром".

Як повідомляв УНІАН, особливістю літака Ан-132D є його пристосованість до експлуатації в різних кліматичних умовах, особливо в умовах спекотного клімату, на високогірних і непідготовлених аеродромах.

Вантажопідйомність АН-132 становить 9200 кг, довжина – 24,6 метра, висота – 8,8 метра, розмах крила – 29 метрів.

31 березня відбувся перший політ літака-демонстратора Ан-132D. Політ проходив за маршрутом аеродром "Святошин" (м. Київ) – аеродром "Київ-Антонов" (смт Гостомель).