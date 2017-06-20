Авіасалон Le Bourget-2017: дебют українського Ан-132D, найбільший у світі лайнер Airbus A380plus та літаюче авто (відео)

13:00, 20 червня 2017
Транспорт/Звя'зок
953

У Парижі стартував 52-й міжнародний авіасалон Le Bourget-2017.

На авіасалоні представили найбільший пасажирський лайнер у світі / скріншот УНІАН

На виставці Le Bourget-2017 свої новинки представляють авіавиробники з 47 країн. Європейський концерн Airbus показав найбільший повітряний лайнер у світі. Нова модель отримала назву Airbus A380plus. Літак зможе брати на борт 933 пасажирів, що на 80 більше, як раніше.

На Le Bourget-2017 також представлять американський винищувач – літак-невидимку F-35. Також виробники збираються показати інноваційне рішення для перевантажених міст. Винахід має назву "літаючий автомобіль".

Читайте такожУ Франції на наймасштабнішому авіашоу світу в небо піднявся український Ан-132D (фото, відео)

Одним із дебютантів на Le Bourget-2017 був український транспортний літак Ан-132D. Особливістю Ан-132D є його пристосованість до експлуатації в різних кліматичних умовах. А також на високогірних і непідготовлених аеродромах.

Авіасалон у Парижі триватиме до 25 червня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter