Авіасалон Le Bourget-2017: дебют українського Ан-132D, найбільший у світі лайнер Airbus A380plus та літаюче авто (відео)

На виставці Le Bourget-2017 свої новинки представляють авіавиробники з 47 країн. Європейський концерн Airbus показав найбільший повітряний лайнер у світі. Нова модель отримала назву Airbus A380plus. Літак зможе брати на борт 933 пасажирів, що на 80 більше, як раніше.

На Le Bourget-2017 також представлять американський винищувач – літак-невидимку F-35. Також виробники збираються показати інноваційне рішення для перевантажених міст. Винахід має назву "літаючий автомобіль".

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Одним із дебютантів на Le Bourget-2017 був український транспортний літак Ан-132D. Особливістю Ан-132D є його пристосованість до експлуатації в різних кліматичних умовах. А також на високогірних і непідготовлених аеродромах.

Авіасалон у Парижі триватиме до 25 червня.