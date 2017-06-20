"Антонов" показав, як український Ан-132D підкорив небо в Ле Бурже (відео)

На Paris Air Show-2017 у понеділок, 19 червня, в містечку Ле Бурже під Парижем відбувся демонстраційний політ українського літака Ан-132D. Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував "Антонов".

Як повідомляв УНІАН, особливістю літака Ан-132D є його пристосованість до експлуатації в різних кліматичних умовах, особливо в умовах спекотного клімату, на високогірних і непідготовлених аеродромах.

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Вантажопідйомність АН-132 становить 9200 кг, довжина – 24,6 метра, висота – 8,8 метра, розмах крила – 29 метрів.

31 березня відбувся перший політ літака-демонстратора Ан-132D. Політ проходив за маршрутом аеродром "Святошин" (м. Київ) – аеродром "Київ-Антонов" (смт Гостомель).