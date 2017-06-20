"Ми зробимо українські дороги": Гройсман готує план дорожнього будівництва в кожній області

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про необхідність розробити середньостроковий план дорожнього будівництва щодо кожної області і щодо доріг як загальнонаціонального, так і місцевого значення.

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Про це глава уряду заявив у процесі ознайомлення з ходом ремонту дороги М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине.

«Уявляєте, не було документа, як ми розвиватимемо дороги, що робити в першу, другу і третю чергу. Ось так комусь попалася на очі одна дорога, якою він їздить - і він робить цю дорогу. Моє завдання - щоб у кожній області був план дій як щодо місцевих доріг, так і по всій країні і, відповідно, щоб ми системно підходили до цього цілий рік. Щоб всі розуміли, що потрібно робити цього року, що - наступного, що - через п'ять років. І тоді ситуація змінюватиметься досить позитивно. Ми зробимо українські дороги. За виконання плану відповідатимуть «Укравтодор», облавтодори, місцева влада», - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, реалізувати середньостроковий план дасть змогу створення з 1 січня 2018 року Дорожнього фонду, який забезпечить фінансовими ресурсами будівництво та ремонт дорожньої інфраструктури.

«З наступного року починає працювати Дорожній фонд, який ми створили і фактично запускаємо з 1 січня. Це децентралізація доріг, зовсім інша система фінансування й інша система відповідальності на місцях. Ми ж передаємо не тільки ресурси, а й повноваження. Ми передали сотні мільярдів на місця, за які мають бути в тому числі вирішені проблеми українських доріг», - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України має намір протягом 5-7 років привести до нормального стану дорожню інфраструктуру країни, 95% якої зношена.

За словами Гройсмана, Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 млрд грн.

За даними «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється не менше як у 60 млрд грн.

У 2018 році планується запуск Дорожнього фонду, покликаного забезпечити достатнє фінансування дорожньої інфраструктури.