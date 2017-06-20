Дороги до Охтирки, Вовчанська і Печеніг будуть капітально відремонтовані

Як зазначив начальник Служби автомобільних доріг у Харківській області Євген Зражевець, минулого тижня велика увага приділялася облаштуванню дороги Київ-Харків-Довжанський. Зокрема, розпочато роботи по облаштуванню нового покриття - 3,2 км (було використано понад 6 тис. тонн асфальтобетону), повідомляє Дозор.

Читайте такожГройсман розповів, коли виділять гроші на магістраль Львів-Миколаїв"Роботи проходили не тільки на в'їзді в Ізюм, але і на мосту, де працює кілька бригад шляховиків. Вони армують і бетонують плити і через 2 тижні перейдуть до облаштування асфальтобетонного покриття », - повідомив Євген Зражевець.

Він також перерахував інші напрямки, на яких йде ремонт. Це Харків-Вовчанськ, Харків-Печеніги, Харків-Охтирка. За словами головного шляховика області, на цих дорогах через тиждень почнуться масштабні ремонтні роботи.

«Вже завозиться матеріал, - сказав Євген Зражевець - Нюанси ремонту ми обговорили під час технічної наради з підрядниками, які перемогли в останніх тендерах».

Крім того Євген Зражевець повідомив, що тривають роботи з капітального ремонту шляхопроводу біля села Губарівка Богодухівського району. Так, зараз ремонтники розбирають берегові опори і демонтують конструкції старого шляхопроводу, облаштовують котловани під опори. На об'єкт уже завезли будівельні матеріали для облаштування нових опор.

Також було укладено 300 погонних метрів нового покриття на ділянці від повороту на м.Куп'янськ в сторону села Малинівка, 12 км верхнього шару покриття з щебенево-мастичного асфальтобетону на ділянці від села Первомайське в сторону Куп'янська. Розпочато підготовчі роботи і планування узбіччя 22 - 24 км дороги Мерефа-Лозова-Павлоград.

За даними Євгена Зражевця, з 13 по 20 червня виконувалися роботи з ліквідації ямковості гарячим асфальтобетоном на автодорогах Київ-Харків-Довжанський (Полтавське і Донецьке напрямок), Харків-Сімферополь-Алушта -Ялта (в межах Мерефа), Богодухів-Валки-Нова Водолага, Харків-Золочів, Чугуїв-Мілове, Мерефа-Лозова-Павлоград та інших. Всього за цей час ліквідовано понад 15 тис. кв. м ям і використано 1820 тонн асфальтобетону.