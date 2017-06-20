Працювали на російський бізнес: чиновники "Укрзалізниці" завдали державі збитків на $10 мільйонів - СБУ

Генеральна прокуратура України за оперативного супроводження СБУ проводить досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями ПАТ «Укрзалізниця».

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Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

«Діючи в інтересах російських гірничо-збагачувальних холдингів та експедиторських компаній, вони безпідставно переглянули тарифні умови, значно занизивши їх. Тим самим державі завдано збитки на понад 10 млн доларів», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями роботи і проживання причетних до протиправної діяльності осіб.

«Отримані під час слідчих дій дані свідчать про вплив з боку так званих «наглядачів» на прийняття рішень керівництвом ПАТ «Українська залізниця». Такі дії призводили до нанесення шкоди інтересам держави та отримання надприбутків російськими фінансово-промисловими групами», - наголосили в СБУ.

За даними відомства, також встановлено проведення окремими особами несанкціонованих переговорів від імені ПАТ «Українська залізниця» на території Російської Федерації. Тривають слідчі дії.