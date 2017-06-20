Працювали на російський бізнес: чиновники "Укрзалізниці" завдали державі збитків на $10 мільйонів - СБУ
За даними СБУ, діючи в інтересах російських гірничо-збагачувальних холдингів та експедиторських компаній, вони безпідставно переглянули тарифні умови, значно занизивши їх.
Генеральна прокуратура України за оперативного супроводження СБУ проводить досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями ПАТ «Укрзалізниця».
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Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.
«Діючи в інтересах російських гірничо-збагачувальних холдингів та експедиторських компаній, вони безпідставно переглянули тарифні умови, значно занизивши їх. Тим самим державі завдано збитки на понад 10 млн доларів», - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели низку обшуків за місцями роботи і проживання причетних до протиправної діяльності осіб.
«Отримані під час слідчих дій дані свідчать про вплив з боку так званих «наглядачів» на прийняття рішень керівництвом ПАТ «Українська залізниця». Такі дії призводили до нанесення шкоди інтересам держави та отримання надприбутків російськими фінансово-промисловими групами», - наголосили в СБУ.
За даними відомства, також встановлено проведення окремими особами несанкціонованих переговорів від імені ПАТ «Українська залізниця» на території Російської Федерації. Тривають слідчі дії.