Гройсман обіцяє українцям нормальні дороги протягом 3-7 років

Українські дороги буде приведене до нормального стану упродовж 3-7 років, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час інспекції автодоріг у Білоцерківському районі Київської області.

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«Ми фактично за 3-5-7 років приведемо українські дороги до абсолютно нормального якісного стану», - сказав він.

За словами Гройсмана, дороги треба будувати по всій країні, а не в окремих регіонах.

«Я наголошую, що необхідно робити дороги по всій країні, а не як у минулі роки, коли не було війни, робили 1-2 дороги тому, що там хтось їздить», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, цього року уряд має намір збільшити фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 млрд грн. За даними «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється не менш як у 60 млрд грн.

Кабінет міністрів України планує виділити 154 млрд грн на дорожню інфраструктуру в 2018-2020 роках.