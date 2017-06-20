У Києві на перевірку мостів виділили 30 мільйонів

Балансоутримувачу мостових споруд КП «Київавтошляхміст» - виділені цільові кошти в сумі 30 млн грн на спеціальне обстеження 63 споруд.

Читайте такожКиїврада продовжила угоду з "Київенерго" Ахметова до весни 2018 року, далі – "розставання"

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Геннадій Пліс, повідомляє прес-служба КМДА.

Зараз проводиться процедура визначення виконавців обстеження.

«Орієнтовна дата надання всіх технічних звітів за результатами обстеження - листопад поточного року», - зазначив Пліс.

У прес-службі відзначили, що після проведення експертного обстеження влада буде мати повне уявлення про стан столичних мостів і зможе приймати необхідні заходи для їх поліпшення.

«Багато років поспіль мости тільки експлуатувалися, і сьогодні ми бачимо наслідки того, як містом курсували великі вантажівки, дороги істотно зношені не тільки через те, що вони тривалий час взагалі не ремонтувалися, але і через неналежну експлуатацію. Нагадаю, що в минулому ми відремонтували рекордні 200 кілометрів доріг», – цитує прес-служба Пліса.

Як повідомляв УНІАН, раніше директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко повідомляв, що в Києві налічується 514 потенційно небезпечних об'єктів інфраструктури, аварія на яких призведе до серйозних наслідків.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що з існуючих в Україні 17 тис. мостів більше половини - близько 9 тис. - знаходяться в аварійному стані.