Авіакомпанія МАУ пояснила, що причиною "мовного скандалу" є помилка пасажира, а не мовна дискримінація

Звинувачення громадянина Канади Юрія Шевчука на адресу авіакомпанії МАУ безпідставні, але дуже серйозні, наголосили у компанії.

Юристи авіаперевізника МАУ готують судові позови проти громадянина Канади Юрія Шевчука, який публічно звинувачує авіаперевізника у мовний дискримінації, заявляючи, що його квиток було анульовано нібито через те, що він говорив українською.

Про це заявили прес-службі МАУ, наголосивши, що повідомлять керівництво Колумбійського університету, де Шевчук працює викладачем, про його некоректну поведінку.

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Як наголошують у МАУ, після перевірки з’ясувалося, що проблеми у пасажира виникли через порушення ним правил перельоту, а "мовне питання" було використано лише для привернення уваги.

У прес-службі пояснили, що маршрут Шевчука складався з чотирьох ділянок перевезення, і за міжнародними правилами польотів пасажир мав здійснювати перельоти в такій послідовності, яка вказана в квитку.

"Про ці елементарні правила знають всі, хто часто подорожує. Але після успішного перельоту на першому сегменті, він не прибув на посадку на другу і третю ділянки перевезення. При цьому жодним чином не повідомив авіаперевізника про свій намір продовжити повітряну подорож. Це порушення призвело до ануляції його квитка автоматичною системою бронювання", - пояснили у компанії.

Як йдеться у повідомленні, співробітники наземної служби пішли назустріч пасажиру і "вручну" внесли відповідні зміни в систему бронювання, що дозволило йому продовжити подорож.

"Але пасажирові Шевчуку здалося, що причиною його проблем є не власні помилки, а той факт, що він говорив українською мовою", - наголосили в МАУ.

У компанії наголосили, що причиною обурення пасажира Шевчука є емоції, а не мовна дискримінація.

"На території аеропорту в Барселоні будь-яка міжнародна авіакомпанія обслуговує пасажирів іспанською або англійською мовами. В цьому випадку абсолютно випадково співробітниця наземної служби виявилась львів’янкою, котра бездоганно володіє українською. Тож Юрію Шевчуку був наданий якісний сервіс рідною мовою. І незважаючи на власні помилки, викладач Колумбійського університету вдало долетів з Барселони до Києва" - повідомили в МАУ.