Став відомий переможець конкурсу на посаду голови Державного космічного агентства

Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала головного конструктора і начальника конструкторського бюро з системного проектування ракет і ракетних комплексів КБ "Південне" (м Дніпро) Павла Дегтяренка головою Державного космічного агентства України (ДКАУ).

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Як повідомляє прес-служба ДКАУ, відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії у вівторок.

"За результатами конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А» переможцями конкурсу визначено на посаду голови Державного космічного агентства України Дегтяренка Павла Глібовича», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня 2016 року Кабінет міністрів України звільнив голову Державного космічного агентства України (ДКАУ) Любомира Сабадоша, а 15 вересня того ж року Кабмін призначив в.о. голови ДКАУ Юрія Радченка.

Довідка УНІАН. Голова ДКАУ призначається і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за підсумками конкурсу комісії з питань вищого корпусу держслужби.

Державне космічне агентство України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики в галузі космічної діяльності, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за стан її розвитку.