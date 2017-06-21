Мінінфраструктури: Україна зазнає збитків через будівництво Росією Керченського мосту

Будівництво Російською Федерацією моста через Керченську протоку призведе до значного зменшення суднозаходів в морські порти Маріуполь і Бердянськ та зменшення прибуток портових операторів та філій Адміністрації морських портів України.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України з посиланням на заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка.

«Подальше будівництво і введення в експлуатацію мосту через Керченську протоку призведе до значного зменшення суднозаходів в морські порти Маріуполь і Бердянськ, зниження вантажообігу цих портів, гальмування їх розвитку, зниження рентабельності металургійних підприємств регіону, зменшення прибутку портових операторів та філій Адміністрації морських портів України, що неприпустимо», - цитує прес-служба Лавренюка.

За його словами, Росія, всупереч міжнародним домовленостям, веде будівництво арки транспортного переходу через Керченську протоку.

«Зараз Російською Федерацією, всупереч вимогам Конвенції ООН з морського права, договору між Україною і РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, а також низки інших міжнародних угод і документів, здійснюється будівництво арки транспортного переходу через Керченську протоку. Слід зазначити, що жодні дії з приводу будівництва зазначеного об'єкта РФ не погодила з Україною», - цитує прес-служба Лавренюка.

У прес-службі повідомили, що Міністерство транспорту Російської Федерації підготувало проект наказу про закриття Керченської протоки в акваторії його судноплавної частини Керч - Єнікальського каналу на 23 діб у серпні-вересні 2017 року.

«Російська сторона аргументує заборону на прохід суден у зазначений період встановленням арки мосту транспортного переходу через Керченську протоку», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що Міністерство інфраструктури України звернеться до керівництва держави і всіх компетентних міністерств і відомств щодо невідкладного реагування на ситуацію, яка склалася навколо будівництва моста через Керченську протоку, в тому числі і в МЗС з метою спрямування РФ відповідної дипломатичної ноти протесту, а також до Міжнародної морської організації (IMO).

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати міст через Керченську протоку президент Росії заявив 19 березня 2014 року, відразу ж після анексії Криму.

Пізніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав розпорядження про призначення підприємства «Стройгазмонтаж» Аркадія Ротенберга генпідрядником будівництва мосту-переходу в Крим.

Влада Росії хоче побудувати цей перехід до грудня 2018 року.

Деякі експерти скептично ставляться до цієї ідеї через великі економічні витрати та геологічні труднощі.