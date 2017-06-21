Стало відомо, коли в Дніпрі почнуть ремонт центрального проспекту
20:25, 21 червня 2017Транспорт/Звя'зок
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Ремонт розпочнеться вже в наступному році.
REUTERS
Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко повідомив в соцмережі, коли почнеться ремонт проспекту Яворницького.
Читайте такожУ Дніпрі в середу та четвер кілька трамваїв змінять маршрути"Реконструкція пр. Яворницького, це перший проект, який ми замовили на початку 2016 року і тепер після більше року збору вихідних даних, проробок погоджень і ще, напевно, сто кілограм документації по ньому здали в експертизу. Початок будівництва - 2018 рік ", - зазначив Михайло Лисенко.
Заступник голови також повідомив, що ділянки, які потрапляють під будівництво метро, (стовбури і благоустрій навколо споруджуваних станцій метро) будуть виконані тільки після закінчення будівництва.
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