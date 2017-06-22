Українцям обіцяють дешеві авіаквитки: Мінінфраструктури знизило аеропортові збори в "Борисполі"

Міністерство інфраструктури України знизило аеропортові збори за обслуговування пасажирів в аеропорту "Бориспіль". Наказ опублікований в офіційному віснику №48 від 20 червня.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

"В офіційному віснику №48 від 20.06.17. опубліковано наказ Мінінфраструктури про затвердження змін до аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів в ДП "МА " Бориспіль", - повідомив Омелян.

За словами міністра, цим наказом передбачено зменшення зборів, суттєві знижки всім авіакомпаніям за нові рейси в нові аеропорти.

«Це - стимуляція зростання авіаперевезень, вільна конкуренція, а для пасажирів - дешеві квитки, великий вибір і зручні авіаперельоти», - написав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, аеропорт "Бориспіль" має намір в поточному році обслужити 10 млн пасажирів, що на 20% більше, ніж в 2016 році, а до 2032 року збільшити цей показник в 4,7 раза - до 40 млн осіб.

У 2016 році аеропорт «Бориспіль» збільшив пасажиропотік у порівнянні з 2015 роком на 19% – до 8,5 млн осіб.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – державне підприємство, що забезпечує 55% авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».