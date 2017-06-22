Рада встановила штрафи за паркування на місцях для осіб з інвалідністю

Верховна Рада України ухвалила урядовий Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю (№5629).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 244 народних депутата із 362 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом у Кодексі України про адміністративні правопорушення, зокрема, встановлюється, що зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), а так само створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів, неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака “Водій з інвалідністю” - тягнуть за собою накладення штрафу від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Таку ж санкцію тягне за собою паркування транспортного засобу на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, водієм, який не має документів про наявність у нього чи в одного з пасажирів інвалідності (крім явно виражених ознак інвалідності).

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Крім того, необлаштування на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування транспортних засобів, у тому числі біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та інших будівель, на тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів), місць, призначених для паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, чи облаштування таких місць без дотримання вимог щодо їх розміщення - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб суб’єктів господарювання, які утримують спеціально обладнані чи відведені майданчики для паркування транспортних засобів, від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законом також вносять зміни до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. Відповідно до них, зокрема, кількість місць, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, становить не менше 10% загальної кількості місць на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування, але не менше одного місця з позначенням таких місць відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою.

Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.