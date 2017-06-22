В Україні відключення аналогового ТБ хочуть перенести ще на рік

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), узгодила проект постанови Кабінету міністрів України про продовження термінів використання технології аналогового ефірного телебачення до 30 червня 2018 року. Про це повідомляється на сайті НКРЗІ.

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«Розглянувши проект постанови Кабінету міністрів України «Про внесення зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України»... Комісія узгодила його без зауважень. Запропоновані зміни стосуються питань продовження до 30 червня 2018 року використання радіотехнології «Аналогове телевізійне мовлення» в Україні», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення відтермінувати повний перехід на цифрове телебачення в Україні на один рік через непрозору діяльність оператора цифрової ефірної телевізійної мережі - приватної компанії «Зеонбуд», що займає монопольне становище на ринку.

У грудні 2006 року Україна підписала меморандум «Женева-2006», який передбачає повний перехід до червня 2015 року від аналогового до цифрового телерадіомовлення в країні. Після завершення цього періоду аналогове мовлення втрачає свій статус, а його застосування стає можливим лише за умови відсутності радіоперешкод прийому цифрового телерадіомовлення в сусідніх країнах. Однак у червні 2015 року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про відтермінування переходу на цифрове телебачення.