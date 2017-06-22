Дорожники почали ремонт нової ділянки вулиці Миру (фото)

На даній ділянці буде укладено майже 2000 т нового асфальто-бетонного покриття, передає "Дозор". «Тут дорога настільки прийшла в непридатність, що маршруткам і громадському транспорту доводилося об'їжджати. У місцевих жителів було багато скарг, тому й прийняли рішення про капітальний ремонт. Перед тим як укладати асфальтобетон був проведений комплекс робіт з вирівнювання дорожнього покриття, був розлив в'яжучої речовини. На даному етапі укладаємо нижній шар асфальтобетону », - інформує майстер КП« Шляхрембуд» Михайло Микитчук.

Працювати на цій ділянці дороги комунальники будуть протягом двох днів. Відновлення вулиці Миру стартувало ще восени минулого року. Уже після зими в квітні 2017 роки роботи знову продовжилися. Дійшовши до вулиці П'ятихатської, дорожники повністю поклали перший шар асфальту по всій вулиці, довжина якої майже 5 км.

«Надалі буде проведена заміна бортового каменю і укладання другого шару асфальтобетону. Заміна всіх зливових колодязів, прочищення, щоб все працювало. Щоб дорога прослужила якомога довше», - каже майстер КП «Шляхрембуд» Михайло Микитчук.

Також сьогодні дорожники займаються відновленням доріг і на інших об'єктах по місту. Серед них вулиця Москалевська, Студентська, Героїв Праці, і провулок Фейєрбаха і Шота Руставелі. Не забувають комунальники і про відновлення внутрішньоквартальних доріг. Такі роботи сьогодні тривали по вулицях Героїв Сталінграда, 23, Ньютона, 6 і по проспекту Московському, 218.