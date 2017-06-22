Лоукостер Eurowings планує почати польоти в аеропорт "Бориспіль" - Рябікін

Німецький лоукост-перевізник Eurowings, який входить в групу компаній Lufthansa, з наступного року планує почати польоти в аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомив директор аеропорту Павло Рябікін на сторінці в Facebook.

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За його словами, літаки компанії будуть літати за маршрутом Київ-Берлін з подальшим відкриттям польотів в Дюссельдорф.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи цю новину, зазначив, що окрім Ryanair і Eurowings ще один лоукостер оголосить про свої плани літати в Україну.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство інфраструктури України знизило аеропортові збори за обслуговування пасажирів в аеропорту "Бориспіль". Цим наказом передбачено зменшення зборів, суттєві знижки всім авіакомпаніям за нові рейси в нові аеропорти.