"Дизельний скандал": у США оголосили в розшук екс-менеджерів Volkswagen

Органи юстиції США оголосили в міжнародний розшук п'ятьох екс-менеджерів німецького автоконцерну Volkswagen (VW). Німеччина видавати їх не стане, але вони не зможуть залишати територію країни, оскільки внесені до бази Інтерполу і їм загрожуватиме затримання та екстрадиція, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

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Американська влада звинувачує колишніх співробітників VW в змові з метою вчинення шахрайства і порушенні американських екологічних стандартів. У США обвинуваченим загрожують тривалі терміни ув'язнення.

Мова йде про Хайнце-Якоба Нойссере, Йенсе Хадлере, Ріхарда Доренкампе, Бернде Готтвайсе і Юргена Петері, проти яких також веде розслідування прокуратура Брауншвейга.

Всього в Німеччині в причетності до "дизельного скандалу" підозрюються близько 40 колишніх менеджерів і співробітників VW.

У США, крім п'яти оголошених у розшук менеджерів, звинувачення висунуто також проти керівника одного з відділів німецького автоконцерну Олівера Шмідта, який був затриманий 7 січня перед вильотом до Німеччини. Суд в Детройті помістив його під арешт. Якщо його провина буде доведена, йому загрожує до 169 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що VW досяг угоди з владою США про штрафні та компенсаційні виплати на загальну суму понад 18 мільярдів доларів в рамках врегулювання скандалу навколо заниження даних про вихлопи дизельних двигунів. Однак міністерство юстиції США не має наміру відмовлятися від судового переслідування екс-менеджерів автоконцерну.