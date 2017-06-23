"Укрзалізниця" домовилася з ЄБРР про умови закупівлі вантажних вагонів

«Укрзалізниця» підписала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про попередні умови фінансування закупівлі нових вантажних вагонів вартістю 260 млн доларів.

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Про це написав на своїй сторінці в Facebook голова правління «Укрзалізниці» Войцех Балчун.

«Учора в офісі «Укрзалізниці» підписали угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про попередні умови фінансування на придбання нових вантажних вагонів. Загальна оціночна вартість проекту становить 260 млн дол. З них 150 млн дол. - кредитування від ЄБРР, 110 млн дол. - за рахунок інших джерел фінансування УЗ», - написав він.

За словами Балчуна, дана угода свідчить про зростання інвестиційної привабливості та фінансової стабільності «Укрзалізниці».

«На сьогодні «Укрзалізниця» має в портфелі 7 проектів фінансування з міжнародними фінансовими організаціями та іноземними банками на суму 1,05 млрд дол. За рахунок внутрішніх ресурсів і залучених коштів ми і надалі інвестуватимемо в оновлення рухомого складу нашої компанії відповідно до Стратегії розвитку на 2017-2021 роки. Нагадаємо, що загальний обсяг інвестицій в ці роки становитиме 130-150 млрд грн», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня голова правління «Укрзалізниці» Войцех Балчун заявляв, що Європейський банк реконструкції і розвитку виділить акціонерній держкомпанії «Укрзалізниця» кредит у гривні, еквівалентний 150 млн дол., на закупівлю вагонів.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, які здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії й Індії.

2015 рік «Укрзалізниця» завершила зі збитком 16 млрд грн, зумовленим переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют. У 2016 році компанія вийшла на показники прибутковості. Чистий прибуток «Укрзалізниці» становив 303 млн грн.