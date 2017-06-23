Зловживання в "Укрзалізниці": НАБУ відзвітувало про повернення до бюджету 20 мільйонів гривень

Понад 20 млн грн стягнуто до державного бюджету за вироком Солом’янського районного суду Києва за фактами зловживання службовими особами ПАТ «Укрзалізниця», починаючи з березня 2016 року.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного антикорупційного бюро України.

«Кошти конфісковані в рамках розслідування детективами НАБУ за фактами зловживання службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України (нині ПАТ «Укрзалізниця»), яке розпочалося в березні 2016 року. Один із підозрюваних надав слідству цінну інформацію та уклав угоду про визнання винуватості, що дозволило суду винести обвинувальний вирок та забезпечило конфіскацію коштів у розмірі, який повністю компенсує шкоду, завдану державному підприємству через корупційну схему», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розслідують корупційні злочини у транспортній галузі в рамках понад 20 кримінальних проваджень. Досудове розслідування у чотирьох із них завершено. Обвинувальні акти стосовно дев’яти осіб скеровано до суду.