НАБУ про корупцію у сфері транспорту: збитки становлять 1,5 мільярда гривень (інфографіка)

14:06, 23 червня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Загалом детективи НАБУ розслідують корупційні злочини в транспортній галузі в рамках понад 20 кримінальних проваджень.

Ілюстрація REUTERS

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявило, що державі в транспортній галузі було нанесено збитків від корупції на більш ніж 1,5 млрд гривень.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро України.

«Загальна сума завданих збитків через корупцію, викриту детективами НАБУ в транспортній галузі, перевищує 1,5 млрд грн. Для їх відшкодування арештовано майно та грошові кошти на суму більше 200 млн грн», - заявили в НАБУ.

Відзначається, що загалом детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розслідують корупційні злочини в транспортній галузі в рамках понад 20 кримінальних проваджень. Досудове розслідування у чотирьох з них завершено. Обвинувальні акти стосовно дев'яти осіб направлені до суду.

За даними НАБУ, найчастіше корупційні злочини пов'язані із закупівлями товарів, робіт і послуг за завищеними цінами, а також розкраданням державного майна.

У скоєнні низки злочинів задіяні компанії, зареєстровані в інших країнах. Для з'ясування обставин вчинення цих злочинів детективи НАБУ направили протягом 2016-2017 роки запити про надання міжнародної правової допомоги в компетентні органи семи держав. На жаль, відповіді поки що ні від кого не одержали, зазначили в бюро. 

Також для припинення дії корупційних схем, за якими державні підприємства в галузі зазнають збитків, НАБУ подала до суду позови про визнання недійсними угод між ДП «Адміністрація морських портів України» та Держадміністрацією залізничного транспорту на загальну суму понад 860 млн грн.

фото facebook/nabu
фото facebook/nabu
фото facebook/nabu

Нагадаємо, в НАБУ заявили, що вже понад 20 млн грн стягнуто до державного бюджету за вироком Солом'янського районного суду Києва за фактами зловживання службовими особами ПАТ «Укрзалізниця», починаючи з березня 2016 року.

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Теги: #корупція#НАБУ#збиток від корупції