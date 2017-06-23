НАБУ про корупцію у сфері транспорту: збитки становлять 1,5 мільярда гривень (інфографіка)

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заявило, що державі в транспортній галузі було нанесено збитків від корупції на більш ніж 1,5 млрд гривень.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро України.

«Загальна сума завданих збитків через корупцію, викриту детективами НАБУ в транспортній галузі, перевищує 1,5 млрд грн. Для їх відшкодування арештовано майно та грошові кошти на суму більше 200 млн грн», - заявили в НАБУ.

Відзначається, що загалом детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розслідують корупційні злочини в транспортній галузі в рамках понад 20 кримінальних проваджень. Досудове розслідування у чотирьох з них завершено. Обвинувальні акти стосовно дев'яти осіб направлені до суду.

За даними НАБУ, найчастіше корупційні злочини пов'язані із закупівлями товарів, робіт і послуг за завищеними цінами, а також розкраданням державного майна.

У скоєнні низки злочинів задіяні компанії, зареєстровані в інших країнах. Для з'ясування обставин вчинення цих злочинів детективи НАБУ направили протягом 2016-2017 роки запити про надання міжнародної правової допомоги в компетентні органи семи держав. На жаль, відповіді поки що ні від кого не одержали, зазначили в бюро.

Також для припинення дії корупційних схем, за якими державні підприємства в галузі зазнають збитків, НАБУ подала до суду позови про визнання недійсними угод між ДП «Адміністрація морських портів України» та Держадміністрацією залізничного транспорту на загальну суму понад 860 млн грн.

Нагадаємо, в НАБУ заявили, що вже понад 20 млн грн стягнуто до державного бюджету за вироком Солом'янського районного суду Києва за фактами зловживання службовими особами ПАТ «Укрзалізниця», починаючи з березня 2016 року.