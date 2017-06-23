На українських дорогах посилять ваговий контроль

Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) спільно з Національною поліцією України посилять ваговий контроль на дорогах з метою підвищення безпеки на дорогах.

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Про це під час брифінгу в Міністерстві інфраструктури повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

"Міністерство інфраструктури спільно з Міністерством внутрішніх справ затвердили план Служби безпеки на транспорті та Національної поліції про спільну роботу в напрямку забезпечення безпеки на дорогах. Цей план передбачає комплекс заходів, які будуть застосовані на автомобільних дорогах і річкових шляхах з метою забезпечення рівня безпеки та збереження цілісності українських доріг», - сказав він, додавши, що таке рішення прийнято у зв'язку із затвердженням урядом стратегії з безпеки на дорогах до 2020 року.

Лавренюк зазначив, що з початком збору в Україні зернових культур все частіше на дорогах фіксуються випадки понаднормового перевезення вантажів.

«Цього року виділена рекордна сума на дороги. Однак ми бачимо, що під час підвищеного температурного режиму і початку збору зернових культур фіксуються випадки понаднормового перевезення вантажів. Ми говоримо про 70 тонн, які руйнують наші автомобільні дороги», - сказав він.

Присутній на брифінгу голова Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Михайло Ноняк повідомив, що деякі перевізники відмовляються зважувати свої транспортні засоби.

«У кожній області в пунктах вагового контролю працює Укртрансбезпека спільно з Національною поліцією. Вони нам допомагають, оскільки виникають порушення з боку перевізників. Наприклад, небажання перевізника заїжджати на ваги, і в цьому нам допомагає Нацполіція. Також відпрацьовані штрафні санкції і багато перевізників вже притягнуті до адміністративної відповідальності», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Кабінет міністрів України затвердив стратегію підвищення рівня безпеки на дорогах на 2018-2020 роки, яка дозволить на 50% скоротити смертність на дорогах.