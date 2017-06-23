Голова Нацкомісії сподівається на позитивне рішення Генпрокуратури з 4G-тендером

Голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), Олександр Животовський сподівається на те, що розслідування Генеральної прокуратури з приводу прозорості проведення конкурсу щодо впровадження технології зв'язку 4G (LTE) в Україні не призведе до відтермінування тендера, який заплановано на осінь нинішнього року.

Читайте також4G-зв'язок в Україні: Нацкомісія назвала час проведення тендеру та ціну ліцензійПро це Животовський повідомив журналістам у п'ятницю, додавши, що запропонована модель впровадження зв'язку четвертого покоління в Україні є компромісом між усіма учасниками телекомунікаційного ринку.

«Я впевнений, що модель запуску 4G, яку ми пропонуємо, робоча, що тут немає жодних корупційних ризиків. Ми готові довести працездатність цієї концепції... Поки що ми встигаємо зробити це до кінця нинішнього року», - сказав він.

За словами Животовського, наступного тижня Кабінет міністрів України планує розглянути питання вартості ефіру в діапазонах 1800 МГц і 2600 МГц. Також для успішного і своєчасного проведення конкурсу уряд повинен буде затвердити порядок компенсації операторам 25% від вартості перерозподілених частот і узгодити порядок проведення тендера.

«Щойно ці рішення буде ухвалено, далі у нас вже є весь інструментарій для того, щоб готувати тендер», - сказав Животовський.

За його словами, початкова вартість виставлених на конкурс частот в діапазоні 1800 МГц становитиме 2,28 млрд грн, а в діапазоні 2600 МГц - 3,975 млрд грн.

«Загальне надходження від продажу цих ліцензій становитиме близько 6,3 млрд грн, якщо ми оперуємо стартовими цінами. Я сподіваюся, буде більше», - сказав Животовський.

Він пояснив, що завдяки встановленню таких цін на частоти у операторів залишаться кошти для подальшого розвитку своїх мереж.

Животовський нагадав, що вчора, 22 червня, суд надав Генпрокуратурі тимчасовий доступ до документів НКРЗІ, які стосуються питань впровадження зв'язку 4G. Причиною для цього послужило звернення народного депутата Борислава Берези про те, що методика підрахунку компенсації операторам при розподілі 4G-частот і передбачувана ціна ліцензій є непрозорими.

Животовський наголосив, що НКРЗІ готова надати Генпрокуратурі всі необхідні документи і аргументувати всі розрахунки. Також він звернувся до парламентського комітету з питань інформатизації та зв'язку з пропозицією організувати парламентські слухання на тему запуску 4G в Україні, під час яких кожна зі сторін зможе озвучити свою позицію.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі перевірити на наявність корупційних ризиків постанову щодо розподілу радіочастот, підписання якої очільником уряду відкриває шлях до проведення тендерів для впровадження зв'язку четвертого покоління 4G в Україні.

Для якомога швидшого запуску в Україні четвертого покоління зв'язку найбільші вітчизняні мобільні оператори «Київстар», «МТС Україна» (бренд Vodafone) і lifecell домовилися про перерозподіл частот (рефармінг) у діапазоні 1800 МГц. Згідно з досягнутою домовленістю, оператори повинні будуть здати всі свої частоти в цьому діапазоні загальною кількістю 2х75 МГц, а регулятор виставить їх на конкурс. Їх початкова вартість становитиме близько 4 млрд грн. Крім того, покупець частот додатково сплатить попередньому власникові до 25% їх вартості.

Також відбудеться конкурс на частоти в діапазоні 2600 МГц, якими володіє компанія «ММДС Україна», яка належить холдингу «СКМ» Рината Ахметова. Початкова вартість частот становитиме 2,3 млрд грн.

Загалом на двох тендерах буде виставлено 230 МГц спектру, з яких 120 МГц будуть закріплені між «великою трійкою» українських операторів, а решта буде запропоновано для вільного продажу.