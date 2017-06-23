Опубліковано кадри з маневрами українського Ан-132D у спекотному небі Парижа (відео з кабіни пілота)

Новий український літак Ан-132D показали на престижному авіашоу Paris Air Show-2017 у Франції. Відео демонстраційного польоту, зняте з кабіни пілота, на своєму YouTube-каналі опублікував "Антонов".

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За видовищним польотом Ан-132D глядачі спостерігали, затамувавши подих.

"Екіпаж Віктора Гончарова вразив фігурами пілотажу, включаючи розворот з глибокими кренами, розвороти на гірці з глибоким креном, захід на посадку з крутого віража. Вони яскраво продемонстрували маневреність літака у спекотному небі Парижа!" - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня відбувся перший політ літака-демонстратора Ан-132D. Політ проходив за маршрутом аеродром "Святошин" (м. Київ) – аеродром "Київ-Антонов" (смт Гостомель).