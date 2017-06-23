Ліцензійні таксі зобов'яжуть їздити на номерах жовтого кольору

Міністерство інфраструктури України спільно з Міністерством внутрішніх справ мають намір зобов'язати ліцензованих пасажирських перевізників використовувати номери жовтого кольору.

Про це в ході брифінгу в Мінінфраструктури повідомив заступник міністра економічного розвитку Юрій Лавренюк.

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«Спільно з Міністерством внутрішніх справ ми розробили комплекс заходів по боротьбі з нелегальними пасажирськими перевізниками. Всі автомобілі офіційних перевізників, які мають документи і дозволи, будуть поставлені на жовті номерні знаки, щоб Нацполіція змогла ідентифікувати офіційного перевізника і нелегального», - сказав він.

За словами Лавренюка, впровадження жовтих номерних знаків дасть перевізникам низку переваг.

«Це не обмежуватиме офіційного перевізника, а навпаки, у нього будуть переваги. Якщо ми говоримо про місто, то буде дозволена зупинка в місцях висадки і посадки пасажирів громадського транспорту, де на даний момент зупинятися їм заборонено. Також за рух по смузі громадського транспорту вони не притягуватимуться до відповідальності», - сказав він.

Також Лавренюк зазначив, що завдяки номерам жовтого кольору пасажири зможуть відрізняти ліцензованого перевізника.

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«Пасажири чітко розумітимуть, коли викликають таксі, що автомобіль з жовтими номерами є ліцензованим перевізником, який несе повну відповідальність за безпеку пасажира. Щоб ви розуміли, в Києві кожне третє таксі - нелегальне і не несе жодної відповідальності за безпеку», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Кабінет міністрів України затвердив стратегію підвищення рівня безпеки на дорогах на 2018-2020 роки, яка дозволить на 50% скоротити смертність на дорогах.