У Львівській області через крадіжки електрокабелів на кілька годин затримують рух потягів

У Львівській області через крадіжки електрокабелів на залізниці на кілька годин затримують рух потягів. Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, сьогодні вранці машиніст електропоїзда «Самбір-Стрий» поблизу села Кульчиці Самбірського району виявив відсутність близько 400 м електрокабелю.

Читайте такожКрадіжка кабелю: 50 тисяч запоріжців залишилися без телефонного зв'язкуЗа інформацією департаменту, затримка руху залізничного транспорту на даній ділянці залізниці становила понад дві години.

Разом з тим, як повідомили УНІАН у відділі комунікацій поліції Львівської області, через крадіжку мідного дроту з повітряної лінії швидкісний поїзд «Інтерсіті+» простояв майже дві години.

Як зазначається у повідомленні, 22 червня о 6.30 надійшло повідомлення, що на залізничній станції «Гаї Верхні» виявлено крадіжку мідного дроту, внаслідок чого на 115 хвилин було затримано рух швидкісного потягу «Інтерсіті +» «Трускавець-Київ-Дарниця».

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу ("крадіжка"). Санкцією статті передбачено покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.