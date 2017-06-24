З наступного року при в'їзді в Дніпро вантажівки будуть зважувати
Таким чином, влада хоче побороти проблему з псуванням доріг міста.
Як повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, найближчим часом будуть спроектовані, а в наступному році змонтовані, спеціальні ваги, які будуть автоматично заміряти масу проїжджаючого транспорту, передає "Днепр вечерний".
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В разі перевищення, фото транспортного засобу і номерного знака будуть передаватися патрульній поліції і «УкрТрансБезпеці».
Штрафи за порушення вагового режиму, як нагадав чиновник - значні, від 8 тис. грн.
Цей проект буде реалізований спільно з керівництвом області. Орієнтовно на 5 в'їздах в місто будуть встановлені такі ваги і, за планами, побудовані спеціальні місця для відстою великовагового транспорту.