Україна і Польща реалізують кілька інфраструктурних проектів у Карпатському регіоні

Голова Верховної Ради Андрій Парубій обговорив з маршалком польського Сейму Мареком Кухцінським перспективи реалізації кількох інфраструктурних проектів. Як повідомили УНІАН у прес-службі апарату Ради, зустріч спікерів відбулась у Трускавці Львівської області в рамках форуму місцевого розвитку.

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Парубій з Кухцінським обговорювали проект міжнародного транспортного коридору Via Carpatia.

«Власне домовились, щоб польська і українська сторона синхронно могли співпрацювати у цьому проекті, і кожний з національних урядів міг виділяти кошти на його реалізацію», - сказав Парубій.

Він нагадав що у змінах до держбюджету уряд запропонував передбачити кошти на гілку від Львова до Вінниці й Одеси, яка має поєднуватися з базовою гілкою Via Carpatia, що йде з півдня на північ.

«Домовились реалізувати кілька інфраструктурних проектів між Україною і Польщею, щоб дати приклад тіснішої співпраці. Наші плани полягають в тому, щоб до загальної стратегії розвитку Карпатського регіону максимально залучити кошти ЄС - у цьому є величезний інтерес і України, і нашого регіону», - підкреслив голова Верховної Ради.

Своєю чергою Кухцінський наголосив на важливості розширення співпраці між Україною та Польщею у різних сферах.

«Ми співпрацюємо в рамках усієї Європи. Треба заохочувати парламенти до тісніших форм співробітництва, не лише на рівні самітів», - сказав він.

Кухцінський запропонував декілька напрямків взаємодії, зокрема щодо перетину кордонів.

«Незважаючи на те, що безвіз діє вже декілька днів, відчувається відсутність достатньої кількості пунктів пропуску на кордонах», - зауважив він.

Також, за словами Кухцінського, інфраструктура Карпатського регіону потребує розвитку. Він запропонував об’їхати кордони за участю керівників держав, провести зустрічі та обговорити питання інфраструктури, безпеки, міграції, кордонів тощо.