Автобусний перевізник Ecolines відмовляється перевозити українців за безвізом: "У нас свої закони"

Автобусна компанія Ecolines відмовила у перевезенні на рейсі до Болгарії українці, яка планувала скористатися безвізовим режимом.

Про це повідомила Ольга Ленц, користувачка соцмережі Facebook, навівши фотодоказ - квиток із записом про відмову.

За її словами, в автобус не пустили пасажирку із біометричним паспортом, у якої не було візи.

"Вчора моя сестра з чоловіком, донькою 12 років та трирічним сином не змогли виїхати до Болгарії на відпочинок. Були куплені заздалегідь квитки на автобус компанії Еколайнс, але їх не пустила провідниця Анна Карпенко, бо у дочки (віком) 12 років немає візи. У моєї сестри, чоловіка та сина є німецький Шенген. У племінниці віза закінчилася якраз перед безвізом.

Дзвонили в болгарське посольство, в митну службу - всюди сказали, що можна їхати, безвіз, у дитини біометричний паспорт. Проте, ні, провідниця не пустила", - написала вона.

За її словами, провідниця на запитання про дію безвізового режиму між Україною та ЄС, заявила: "у нас свої закони".

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Як можна побачити із квитка, причина відмови у перевезенні: "відмова у поїздці - немає візи, лише біометрика".

Про цей випадок вже знають в МЗС України. Також інші користувачі підтверджують, що Ecolines не виключає можливості такої відмови у посадці.

"На гарячій лінії сказали, що у них все вирішує стюардеса... Чекаємо на роз'яснення та компенсацію і, сподіваюсь, вибачення від автоперевізника", - написала користувачка Олена Ващенко.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.