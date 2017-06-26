Авіакомпанія США планує запустити прямі рейси в Україну - Омелян

Наступного року в Україну може прийти одна із найбільших авіакомпаній США. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає «ЦТС».

Про можливість прямих авіаперельотів із України в США, міністр розповів за результатами поїздки до США.

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«Сподіваємося на вихід наступного року однієї з провідних авіакомпаній США для прямих авіаперельотів", - заявив міністр.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв, що сподівається на прихід до України ще двох лоукост-авіакомпаній.

"Переговори з компанією Ryanair тривали майже рік. Вони завершилися успішно, і я дуже радий, що цього року вони полетять з та в Україну. Я сподіваюся, що успішно завершаться переговори з іншими двома лоукост-перевізниками, і вони цього року заявлять про свою готовність літати з України", - сказав Омелян.