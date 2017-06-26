Казахстан відмовився впускати частину російських вагонів на свою територію

Казахстан з травня відмовився допускати на свої залізні дороги інноваційні вагони РЖД. Про це пише «Коммерсантъ».

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Експерти вважають, що це відповідь на відмову ВАТ «РЖД» допустити у свою мережу 5,4 тис. інноваційних вагонів китайського виробництва, закуплених Казахстаном ще в 2011-2012 роках, посилена боротьбою казахських власників вагонів з російською експансією на внутрішній ринок країни.

Як стало відомо, структура «Казахстан темір жоли» «КТЖ — Вантажні перевезення» направила ВАТ «РЖД» телеграму про неготовність інфраструктури до курсування інноваційних вагонів з навантаженням понад 23,5 тонн на вісь.

Уточнюється, що інноваційними називаються вагони з підвищеним навантаженням на вісь (25 і більше тонн) і рядом інших характеристик.