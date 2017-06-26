Українські військові отримали оновлений Ан-26 (відео)

До Повітряних сил України передали військово-транспортний літак Ан-26. Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

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"Ан-26 пройшов капітальний ремонт, під час якого були повністю відновлені всі системи літака. Окрім того, літак був модернізований шляхом поліпшення систем зв’язку, навігації, приладової та іншої бортової апаратури", - йдеться у повідомленні.

Крім того, було зафільмовано деякі етапи робіт з відновлення Ан-26 та перший політ відновленого та модернізованого літака:

Як повідомляв УНІАН, Повітряні сили Збройних сил України цього року отримають близько 60 відремонтованих та модернізованих винищувачів Міг-29, Су-27, штурмовиків Су-25, бомбардувальників Су-24, а також навчально-бойових літаків Л-39.