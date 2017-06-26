Державіаслужба спростила процедуру перевірки пасажирів з Ізраїлю в аеропорту "Бориспіль"

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) впровадила процедуру One stop security для перевірки пасажирів, які прибувають з аеропорту Тель-Авіва «Бен Гуріон», завдяки якій їм не потрібно проходити додаткову перевірку на авіаційну безпеку в аеропорту «Бориспіль».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Державіаслужби, відповідне рішення було ухвалено під час зустрічі делегацій обох країн 21 червня.

Згідно з повідомленням, пасажир, який пройшов перевірку на авіаційну безпеку в аеропорту «Бен Гуріон» і подорожує транзитом через «Бориспіль», не проходитиме додаткову перевірку на авіаційну безпеку в терміналі «D».

«Високі стандарти авіаційної безпеки дають нам змогу спростити проходження контролю для трансферних пасажирів, які подорожують з Тель-Авіва, і цей крок посилить конкурентоспроможність «Борисполя» як хаба. Ми також запросили ізраїльських колег здійснити візит у відповідь до «Борисполя», аби ввести аналогічну процедуру для пасажирів, які вилітають до Тель-Авіва», - цитує прес-служба виконувача обов'язків першого заступника голови Державіаслужби Сергія Коршука.

Довідка УНІНА. Державна авіаційна служба України є службою Кабінету міністрів України в рамках Міністерства інфраструктури України і відповідає за питання, що стосуються цивільної авіації.