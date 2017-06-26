Дві американські компанії хочуть розвивати річкове судноплавство в Україні - Омелян

17:04, 26 червня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Також компанії зі США готові до серйозних інвестицій в залізничному секторі України, повідомив міністр.

В Україні будуть розвивати річкове судноплавство / фото УНІАН

Дві компанії зі США висловили намір взяти участь у розвитку річкового судноплавства в Україні.

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Про це, за підсумками поїздки в Сполучені Штати і проведених там переговорів, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає ЦТС.

"Відрядження до Вашингтона було успішним... Було проведено більше десятка зустрічей з членами Конгресу від Республіканської та Демократичної партій, проведені переговори з керівництвом департаментів транспорту, торгівлі, фінансів, Держдепу, а також низкою американських компаній... З обговореного: компанії General Electric і Greenbrier готові до серйозних інвестицій у залізничному секторі України вже з цієї осені, мінімум дві американські компанії мають намір розвивати річкове судноплавство, будувати баржі в Україні", - поінформував міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що наступного року до України може прийти одна з найбільших авіакомпаній США.

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Теги: #Омелян#річкове судноплавство