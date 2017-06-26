Черкаська облрада закликає формувати в Україні цивілізований ринок вживаних автомобілів

Депутати Черкаської обласної ради закликали парламент, уряд та обласні ради підтримати законопроекти № 5561 і № 5562 про внесення змін до Податкового кодексу й Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів». Відповідне звернення ініціювали депутати з фракції УКРОП.

«Як відомо, 25 травня 2017 року Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики підтримав проект закону з реєстраційним номером 4932 щодо єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, – розповідає голова фракції УКРОП Андрій Сегеда. – Парламенту рекомендовано ухвалити цей законопроект за основу. Але він передбачає подвійне підвищення розмірів чинних ставок єдиного збору та не має належного фінансово-економічного обґрунтування».

Суперечливою пропозицією законопроекту, підкреслив укропівець, є також встановлення єдиного збору для легкових автомобілів залежно від терміну їхнього перебування в Україні.

«До депутатів Черкаської обласної ради звертаються мешканці області з численними проханнями щодо необхідності внесення змін до чинного законодавства в частині формування в Україні цивілізованого ринку вживаних автомобілів, – йдеться у зверненні. – Дії окремих вищих державних органів країни та їхніх посадових осіб, у тому числі погодження з боку Комітету законопроекту № 4932, збурюють населення та підштовхують його до нових акцій протесту. Разом із цим у Верховній Раді зареєстровано законопроекти № 5561 та № 5562, покликані вдосконалити чинне законодавство України, узгодити його з європейським. У них враховано соціально-економічні потреби суспільства, стан економіки та автомобільного ринку, а також матеріальне становище громадян України», – йдеться у документі.

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Зважаючи на вищезазначене, депутати Черкаської обласної ради вимагають «усунути соціальну напругу шляхом зняття з розгляду законопроекту № 4932 та невідкладного внесення змін до чинного законодавства України в частині ухвалення законопроектів № 5561 і № 5562, що дозволить сформувати цивілізований ринок вживаних авто в Україні, збільшити надходження до бюджету та детінізувати автомобільну галузь».

Нагадаємо, законопроекти № 5561 і № 5562 підготували народні депутати з «Українського об’єднання патріотів – УКРОП», активісти ГО «Завтра» та спільноти «Вільні люди мають авто».