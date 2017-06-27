Столичне метро працюватиме на годину довше у ніч на 29 червня

11:49, 27 червня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Час роботи метро продовжать у зв'язку із проведенням фестивалю Atlas Weekend і святкових заходів до Дня Конституції.

Роботу метро продовжать на годину / фото УНІАН

У Києві у ніч на 29 червня столичне метро продовжить роботу на годину через проведення фестивалю Atlas Weekend на ВДНГ і святкових заходів до Дня Конституції. Про це повідомляє прес-служба підземки.

"З нагоди двадцять першої річниці Конституції України та проведення фестивалю Atlas Weekend змінюється режим роботи Київського метрополітену. З 28 на 29 червня 2017 роботу підземки буде продовжено на одну годину", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН раніше, гурт Anacondaz, який візьме участь у музичному фестивалі Atlas Weekend у Києві, виступав в Криму у 2015 році. Зокрема, про виступ співаків на севастопольському заводі Маяк 16 травня 2015 року було анонсовано на сторінці "СТАНЦИЯ-М".

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Теги: #День Конституції#робота метро у Києві#час роботи метро#Atlas Weekend на ВДНГ