Популярний провайдер може відключити "Інтер"

Договір інтернет-провадера Triolan з "Інтером" втратив чинність, тому компанія перебуває у стадії переговорів щодо укладення нового. Про це сам провайдер написав на своїй сторінці у Facebook.

Проте, як наголосили у Triolan, у силу різних причин переговори мають складний характер. При цьому жодних подробиць у компанії не розповіли.

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"У будь-якому випадку ми очікуємо завершення цього процесу на 1 липня 2017 року. Якщо ми укладемо договір, то 1 липня ми відновимо мовлення "Інтера". Якщо не укладемо, то ми з вашою допомогою вибиратимемо - відповідно знизити абонентську плату (попередньо до 12 гривень) або замінити телеканали групи "Інтер" іншими каналами", - йдеться у повідомленні провайдера.

Як повідомляв УНІАН, провайдер кабельного телебачення та інтернету "Ланет" з 11 січня припинив трансляцію телеканалів "Inter Media Group".