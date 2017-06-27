Через хакерів усі відділення "Нової пошти" припинили роботу

Найбільша українська компанія експрес-доставки «Нова пошта» зазнала хакерської атаки. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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«Через масовану атаку вірусу Petya.A на наші інформаційні системи відділення та контакт-центр "Нова пошта" тимчасово не можуть обслуговувати клієнтів», - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що докладають усіх зусиль, аби відновити роботу вже найближчим часом.

Як повідомив Нацбанк, кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів сьогодні, 27 червня, піддалися зовнішній хакерській атаці невідомим вірусом.

За інформацією НБУ в результаті кібератак банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і проведенням банківських операцій.

Регулятор зазначив, що на даний час у фінансовому секторі посилено заходи безпеки і протидії атакам хакерів всіх учасників фінансового ринку.

Також хакерських атак зазнали «Укренерго» і «Київенерго».